Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Lunes 3 de junio de 2024, p. 7

Natalia Payán se define como una actriz de toda la vida . A pesar de su corta edad, para ella la actuación es su motor creativo irrefrenable, lo que le da sentido a su existencia. El alba de junio traerá la telenovela La historia de Juana, en la que interpreta a Daniela Rojas, quien es la mejor amiga de la protagonista, Juana, y es el papel más relevante cualitativa y cuantitativamente que he hecho, porque es un personaje redondo e importante en la historia, que tiene un arco dramático con su propio triángulo amoroso. La verdad está increíble este personaje y es buen regalo para mí .

La historia de Juana es una producción de Patricio Wills; está protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche como pareja estelar.

Valero, Peniche y Payán estarán acompañados por Alexis Ayala, Irina Baeva, Fabiola Guajardo, Cynthia Klitbo, Grettell Valdez, Isabella Camil, Mario Morán, Henry Zaka, Moisés Arizmendi, Luis Gatica, Omar Germenos, Carlos Gatica, Diego Klein, Gabriela Carrillo, Daniela Cordero, Ara Saldívar, Valentina Buzzurro y Laura Vignatti, entre otros.

De regreso con nuestra entrevistada, afirma: son 65 capítulos los que durará la telenovela y la dirigen Rolando Campos y Luis Manzo. Es mi tercer proyecto con W Studios y agradezco su apoyo y la confianza que me han dado .

La actriz de Mala fortuna y ¿Quieres ser mi... hijo? agregó: “fui a realizar un casting. Al principio pensé que no me iban a elegir, porque sentí que estaban buscando otro perfil. Me pidieron otro casting con otra escena, la mandé y al final me avisaron que sí me quedaba en la telenovela. Para mí, ha sido muy emotivo porque mi personaje, Daniela, es tan bonito, es la amiga que todo mundo debería tener. Es más, yo quisiera tener una amiga como ella”.

Natalia añadió: “mi personaje es muy leal. Ella es team de Juana hasta la muerte, porque son amigas desde niñas y siempre han sido ellas dos contra el mundo. Cuando Juana se encuentra en situaciones difíciles la ayuda y en la historia pasan por muchas cosas complicadas, muchísimas, desde que a una se le descompone el automóvil y la otra tiene que pasar por ella, hasta situaciones más complejas. Incluso gracias a Daniela la vida de Juana cambia, porque mi personaje trabaja en una cervecería donde ocurren cosas determinantes con el galán y el villano de la historia”.