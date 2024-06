El lunes (hoy) veremos. Queremos mantener al máximo a este plantel, porque vienen retos importantes. La Liga Mx, el Mundial de Clubes, que es importantísimo. Hay que aguantar y reforzar lo que tenemos para el próximo año , señala el directivo hidalguense, cuidando cada palabra, como si de cada una de ellas dependiera el éxito de su trabajo. Aunque aún no hay ofertas formales, el mexicano Erick Sánchez y el neerlandés-marroquí Oussama Idrissi han despertado el interés de otras organizaciones locales y en el extranjero.

No parece dispuesto a desarmar a su equipo como en torneos pasados. Después de la conquista de su sexta Copa de Campeones en Concacaf, más de un número internacional se ha registrado en su lista de mensajes. Esperemos que no nos pase lo que la última vez, que perdimos 18 elementos cuando nos coronamos en 2022 , sugiere el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, mientras Martínez coincide.

No sé si me voy, sólo quiero disfrutar. Así sea mi primer o último partido, lo veremos más adelante. Y si me toca irme, será como campeón , menciona Sánchez antes de comenzar un breve descanso para incorporarse a la concentración dirigida por Jaime Lozano.

El delantero venezolano Salomón Rondón tiene claro su objetivo con los Tuzos. Mi misión es jugar el Mundial de Clubes , sostiene; me quedan dos años de contrato, más uno opcional. Lo demás queda en manos de la dirigencia .

En el nuevo formato del Mundial de Clubes, con duración similar a la de una Copa del Mundo a partir del 15 de junio, el Pachuca encabeza el listado de participantes de Concacaf, además de Monterrey, Seattle Sounders y León. Serán 32 rivales de las seis confederaciones regionales, los cuales estarán divididos en ocho grupos de cuatro. Los dos primeros avanzarán a octavos de final y el trofeo se definirá el 13 de julio.