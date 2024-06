C

uando tenía algo así como 18 años, el único político a quien conocí fue a don Manuel Gómez Morín. (Por lo visto estaba yo destinada al PAN, porque cuando regresé de high school, en un convento de monjas del Sagrado Corazón en el estado de Filadelfia, mi hermana ya iba a casarse con Pablo Aspe Saiz.) Don Manuel tenía una prodigiosa biblioteca y su esposa, doña Lydia, nos invitaba a merendar a mi hermana y a mí en su casa.

Cenar con los Gómez Morín nos hacía felices tanto por la conversación como por la rica merienda. Después salíamos a jugar al jardín, y en una ocasión perdí una pulserita (extraviaba yo todo) con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Don Manuel, inmediatamente, se puso a buscarla entre las matas de su jardín y me dio pena que se acuclillara para ver si acaso encontraba la pulsera de la muchachita babosa que sus hijos, Margarita, Juan Manuel y Mauricio, invitaban a merendar con los Romero de Terreros y los Martínez del Río.

¡Que el jefe del PAN se acuclillara en su propio jardín para buscar el brazalete de una jovencita distraída fue mi primera incursión en la política!

Desde entonces no he dejado de apasionarme por ella, aunque no creo que a don Manuel le gustaría la que escogí.

En los años 50, los dirigentes de uno de los innumerables mítines del PRI invitaron al pueblo a que expresara lo que quisiera. Nadie subió a la palestra, hasta que una señora española se atrevió y gritó con voz emocionada: ¡Yo soy de España! ¡Vengo de una tiranía y ustedes no se dan cuenta de la libertad de que gozan en este país tan hermoso, tan bello, tan chulo, tan lindo! ¡Llegué hace pocos años y aquí voy a morir! Finalmente, y turbada hasta las lágrimas, imploró: ¡Voten ustedes por el mejor, que todo en México es bueno! La señora no habló precisamente en favor del PRI, sino de cualquier candidato, de cualquier partido, porque al cabo y al fin todo en México se salva por sí mismo.

Cada seis años, la ciudad se llenaba de manifestaciones y carteles de propaganda. No quedaba una sola pared en blanco. Rostros de señores gordos, de pelo envaselinado, que enseñan sus dientes de oro, nos brindaban la mercancía de su diputación. La calidad de los letreros de propaganda revelaba la riqueza de los partidos. El PRI regaba luz neón, enormes focos y grandes retratos que apabullaban en glorioso tecnicolor.