Sandra Hernández, Josefina Quintero y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Lunes 3 de junio de 2024, p. 40

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) contabilizó 441 incidentes reportados durante la jornada, que fueron desde colocación de propaganda en zonas aledañas a los puntos de votación, mal funcionamiento de tabletas en casillas electrónicas y actos de violencia que detuvieron por algunos minutos las actividades, aunque a pesar de ellos se declaró saldo blanco.

A los acontecimientos se suman cinco detenciones, dos por compra de votos y tres por disturbios en casillas, una amenaza de bomba, enfrentamientos vecinales entre opositores políticos, destrucción de un vehículo, tardanza hasta de dos horas para emitir el sufragio y aglomeraciones, de acuerdo con reportes de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El informe del instituto que preside la consejera Patricia Avendaño, indica que las alcaldías en las que más incidentes se reportaron fueron Tlalpan, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Azcapotzalco, la mayoría relacionados con propaganda y organización de mesas directivas.

Durante la sesión de ayer, la representación opositora instó al IECM a que se investiguen presuntas irregularidades, entre las que mencionaron que en algunas casillas no se dieron las boletas; no obstante, los morenistas pidieron que no se malinforme a la gente, pues la jornada se desarrolló de manera pacífica y libre, que no se difunda miedo, están garantizadas las elecciones libres .

Por otra parte, la Fiscalía Electoral de la Ciudad de México informó que dos mujeres fueron presentadas ante el Ministerio Público por la presunta compra de votos. María y Norma fueron señaladas porque en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc solicitaban que la gente sufragara a cambio de dinero en efectivo. En esta misma demarcación, en la colonia Obrera, una pareja llegó a la casilla ubicada en la calle de 5 de Febrero número 140, donde los ciudadanos llevaban más de una hora formados y con prepotencia se metieron a la fila.