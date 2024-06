Prácticamente aquí no hay policías, no hay nada, estamos a la deriva. No sé qué hacer porque llevo dos infantes, estoy asustada y no sabemos lo que haremos , compartió en su testimonio.

Durante la breve conversación, dijo que los integrantes de la caravana estaban confundidos y no definían qué rumbo tomar, estamos viendo si seguimos más arriba (al norte del país) o nos regresamos ; desearían, comentó, dejar atrás esas horas de incertidumbre y zozobra.

En lo personal, ella pensaba en regresar a la Ciudad de México porque no quiere poner en riesgo a sus hijas. Necesito saber en qué parque me puedo quedar, me duelen mucho mis pies, los traigo maltratados y sólo quiero descansar .

Los migrantes han padecido penurias durante su recorrido por el país: han dormido en bajopuentes, en camellones, parques y banquetas a la intemperie; han sido víctimas de abusos por parte de agentes migratorios. El acoso ha sido tal, que cuando la caravana inició su ruta hace dos meses con más de 5 mil personas, el número se redujo a cerca de 400 en su arribo a la ciudad, dijeron.