Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2024, p. 8

San Cristóbal de Las Casas, Chis., En repudio al circo electoral , maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), hicieron pintas y quemaron propaganda de todos los partidos políticos frente a la sede del Congreso local, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El dirigente de la sección 7, Isael González Vázquez, dijo que ante la fiesta electoral para los capitalistas, hoy venimos a hacer una protesta frente al Palacio Legislativo, que por cierto, fue el primero en todo el país que en 2013 aprobó de noche la reforma educativa, lo que representó un golpe muy fuerte al magisterio chiapaneco .