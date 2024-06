▲ En primer plano, los ex presidentes Alberto Fernández y Evo Morales, de Argentina y Bolivia, respectivamente, entre otros enviados de organizaciones internacionales, en su reunión con Cuauhtémoc Cárdenas. Foto tomada de la red social X

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2024, p. 6

Ex presidentes y representantes de organizaciones internacionales progresistas llegaron en días recientes a México para ser observadores de las elecciones de este domingo.

“Llegamos a México para acompañar a nuestras hermanas y hermanos mexicanos en las elecciones nacionales de esta querida y extrañable (sic) patria, invitados por el partido político Morena”, expresó el ex presidente de Bolivia Evo Morales en la plataforma X tras arribar ayer al país.

Morales, quien es parte de una comitiva enviada por el Grupo Puebla, agrupación internacional conformada por líderes progresistas, publicó una fotografía en la que se les ve a él y a otros integrantes de la delegación, como el ex presidente de Argentina Alberto Fernández; la dirigente del Partido de los Trabajadores de Brasil, Gleisi Hoffmann, y Juan Carlos Monedero, ex dirigente del partido español Podemos, entre otros políticos y académicos de izquierda reunidos con el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.