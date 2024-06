En dos sendos artículos, el periodista egipcio Abdel- Moneim Said (AMS), del rotativo Al Ahram, categoriza la presente guerra entre Israel y Hamas desde el 7 de octubre de 2023 como la quinta (sic) guerra de Gaza ( https://bit.ly/3yEty09 ) –a diferencia de las 15 (sic) guerras en Gaza del francés JPF y sin explayar las cuatro (sic) guerras anteriores– cuando “Israel contempla el colapso de su poder disuasivo (‘deterrence’, del latín deterrere: disuadir por el terror)” y se mueve para restablecerlo . A AMS le ocupan y preocupan cuatro rubros nodales:

ean-Pierre Filiu (JPF), ex diplomático galo y profesor de Ciencias Políticas, expuso en Le Monde su visión integral de las 15 (sic) guerras de Israel en Gaza desde hace 76 (sic) años ( https://bit.ly/4aHlnNV ). JPF, de 62 años, había abordado el trágico historial de la franja de Gaza hasta 2014 (sic) en su cotizado libro Gaza, A History ( https://amzn.to/3VnSAtu )”.

1- El papel de Irán : sin tocar la posesión clandestina de más de 300 (ex presidente Carter dixit) bombas nucleares de Israel, reduce extrañamente el juego de Irán a su anhelo –por cierto, no comprobado–, de obtener bombas nucleares frente a la oposición de EU e Israel.

2- El Día después de esta guerra y su gobernación con tres escenarios: a) La sed de Israel por anexarse Gaza; b) El reclamo de Hamas a su derecho por controlar Gaza; y c) El deseo de la “comunidad internacional ( whatever that means)” de reinstalar a la Autoridad Palestina, que ya administra a los palestinos de Cisjordania.

3- La metástasis de la presente guerra a una total guerra regional de Israel y EU contra Irán . Destaca la obsesión de AMS por el rol determinante de Irán.

y 4- La “segunda Nakba ( catástrofe : https://bit.ly/3Gbd4Nr): la secuencial limpieza étnica de palestinos, “esta vez empujando a centenas de miles (sic) en dirección al desierto de Sinaí “vacío (https://bit.ly/3VpfgbF)”, lo cual afectaría la estabilidad de Egipto, debido a la vinculación de Hamas con los temibles “Hermanos Musulmanes (https://bit.ly/3V3gSYc)”.

JPF recuerda al mundo entero que no existe, que nunca ha existido una solución militar en Gaza .

