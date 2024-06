Rampante la decadencia con señas de oscuridades la humanidad está en riesgo se acrecienta la barbarie el planeta se halla en vilo no terminan las masacres y nos surge la pregunta ¿quiénes son los responsables? los señores de la guerra los de ganancias gigantes si la indiferencia cunde se avecinan hechos graves se mutilará el futuro y sobrevendrá el desastre

El ejercicio del voto es un derecho que significa la representación de los civiles en la política. En la antigua Grecia se entendía a la política como el camino a la felicidad, una manera de realizarse como persona. La participación de la población en la política refleja el consenso de la mayoría en las decisiones fundamentales del Estado. Aunque el derecho al voto ha sido una característica que no siempre estuvo consentida a la población en general, en México a partir del 17 de octubre de 1953, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se le otorgó el voto a las mujeres. Particularmente en nuestro país, la política se ha visto envuelta en diferentes dificultades, asesinatos de candidatos como el de Luis Donaldo Colosio en Tijuana o apagones del sistema como lo ocurrido en 1988 cuando se eligió a Salinas. Es difícil no perderle respeto al concurso electoral. Sin embargo, ejercer el derecho al voto es el primer paso para garantizar las reivindicaciones sociales del pueblo, deslindarnos del problema sólo lo empeora.

Que ánimos no se violenten, se serene el desafecto, que triunfe el mejor proyecto y que los votos se cuenten

lgo nunca visto. Hoy lo fundamental se encuentra en manos de mujeres: en el INE con Guadalupe Taddei, en el TEPJF con Mónica Soto, y dos mujeres candidatas a la Presidencia del país, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Según la manera en que se desenvolvía el proceso, se mencionaban como actores decisorios a los jóvenes, a los trabajadores en sus diferentes expresiones y, desde luego, a intelectuales. Sin embargo, hubo un sector que se mencionó poco, pero que puede ser de los sectores más fundamentales, el de la tercera edad. Ya rebasan 18 millones y son más de 14 por ciento de los habitantes; además, han sido uno de los grupos más definidos en este sexenio. Finalmente, todos los mencionados son parte del pueblo, pero no puede uno dejar de asombrarse de que lo que antes pasaba a segundo término en la política, la pueda ahora definir: mujeres y ancianos.

En Rafah se abalanzaron

las hordas de criminales

a frágiles campamentos

en actitud aberrante

asesinaron a niños

inundándolos de sangre

arrojaron cual escombros

a las mujeres gestantes

las bombas y los obuses

cumplen con su fin cobarde

vomitan carga explosiva

los proyectiles silbantes

sembraron pánico y muerte

todo esto en un instante

ya no hay refugio seguro

ni en escuelas ni hospitales

no es posible soportar

la andanada abominable

de sionistas asesinos

que mutan en una cárcel

una diminuta franja

enhiesta y que no decae

la conciencia emancipada

pronto debe levantarse

tremolando sus banderas

antes de que sea muy tarde

porque el salvajismo ansía

rendir a un pueblo por hambre

sin embargo una esperanza

sigue flotando en el aire

florecerá un nuevo día

sobre las ruinas humeantes

Palestina ha decidido

enviar al mundo el mensaje

de ser libres en su tierra

y jamás arrodillarse.

Rosalío Morales Vargas

Comenta columna de La Jornada

Brillante Andrea Bárcena. Qué reconfortante y qué aliviane es leer una columna como la suya. Llevo poco más de 20 minutos discutiendo mentalmente con Fabrizio Mejía, Mauro Joaquín Ramírez y Felipe Ávila, así, salteados, sin hilo temático, a uno abandonándolo a medias entre lectura y discurso conflictivo, o quizá también, (mal) influido por el afán que cunde en esta temporada de elecciones, tomando partido por quién sabe qué causas; el chiste es disputar.

Y es así que salgo abatido de esas lecturas, que sin proponérmelo me encuentro, en un delgado costado, con la nada común palabra cocodrilo . Y lo abordo. Ninguna de mis cautelas se resiste a la combinación cuidar-alma-niños , soy parte de su tripulación al identificarme como víctima del bombardeo político . Aquí hay algo , pienso, y me encuentro con mucho más que los anteriores 20 minutos de enfrentamiento.

Podría describir la sensación en cada párrafo de su columna, metamorfosis mental. Expreso mi gratitud por sus palabras en un momento tan punzante, tan nocivo en nuestras relaciones. ¡Hasta con el planeta! Nos abstrae de todo lo ruin y nos coloca de frente con lo que importa de verdad: uno, los cercanos y nuestra realidad.

Lobsang Pineda

Invitación

Se buscan lectores

En esta oportunidad escucharemos los comentarios al libro El acoso, de Alejo Carpentier. Acérquense. Los esperamos para compartir el gozo de leer y escribir. Jueves 13 de junio de 2024, a las 19 horas (horario de la Ciudad de México).

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Conduce: Sergio Morales Pacheco (desde USA). Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.