▲ De izquierda a derecha, el presidente del Congreso Nacional Africano y jefe del Ejecutivo sudafricano, Cyril Ramaphosa; el abanderado del partido de oposición, la Alianza Democrática (DA), John Steenhuisen; el líder de los Luchadores por la Libertad Económica (EFF), Julius Malema, y el ex presidente sudafricano Jacob Zuma. Foto de Afp

Domingo 2 de junio de 2024, p. 18

Johanesburgo. El Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), partido que puso fin al régimen de segregación racial en Sudáfrica en 1994, perdió su mayoría absoluta y deberá buscar alianzas para seguir gobernando.

Con más de 99.5 por ciento de los votos escrutados, quedó muy lejos de la mayoría que había ostentado desde la famosa convocatoria electoral de hace tres décadas, en la que pudieron votar ciudadanos de todas las razas, y que terminó con el gobierno de la minoría blanca y llevó al emblemático Nelson Mandela al poder.

El anterior constituye el peor resultado para el partido liderado por el actual presidente Cyril Ramaphosa. Hemos estado hablando con todo el mundo, incluso antes de las elecciones , declaró el viernes la vicesecretaria general del ANC, Nomvula Mokonyane, afirmando que el órgano de decisión del partido fijaría el rumbo a seguir tras el anuncio de los resultados definitivos, previsto para hoy.

Todo debe basarse en principios y no en un acto de desesperación , añadió, al referirse a la búsqueda de futuros socios para gobernar este país con grandes minas de oro, platino y diamantes.

El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA), liderada por el político blanco John Steenhuisen, obtuvo 21.79 por ciento de los sufragios; Umkhonto We Sizwe (MK), nuevo partido encabezado por el ex presidente Jacob Zuma, consiguió 14.61, mientras el partido de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF), liderado por el ex cabeza de las juventudes del ANC Julius Malema, obtuvo 9. 48 por ciento.

Hemos logrado nuestra misión: (...) situar al ANC por debajo del 50 por ciento Queremos humillar al ANC , dijo Malema a periodistas en el centro de resultados.

Los 400 diputados de la nueva legislatura deberán elegir este mes al nuevo jefe de Estado del país, que forma parte del grupo de potencias emergentes BRICS (junto con Brasil, Rusia, India y China).