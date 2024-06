Prensa Latina

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2024, p. 8

Londres. La banda británica de rock Queen se encuentra en negociaciones con la compañía Sony Music para vender toda su discografía por una suma millonaria.

Según una publicación de la cadena CNN en español, la cesión de tan valioso tesoro musical incluye canciones, logos, videos musicales y merchandising.

El sitio precisó que dentro de este rico archivo se encuentran clásicos como Bohemian Rhapsody y Another One Bites The Dust.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Sony Music trabaja junto con otro inversor en una transacción que puede alcanzar los mil millones de dólares, equivalentes a 790 millones de libras esterlinas.