De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 2 de junio de 2024, p. 8

Hijos del coraje, hasta que al mar muerto se le suba el oleaje. Damos la vida por estos paisajes, por los atardeceres salvajes, por el juego de luz espontáneo que se refleja en el Mediterráneo , entona el rapero Residente en el video oficial de Bajo los escombros, canción de su más reciente producción musical que se ha vuelto viral en redes sociales por su mensaje en apoyo a Palestina.

El video que muestra al ex líder de la banda Calle 13 enfundado en una kufiya, inicia con las cuerdas de un kanun, instrumento tradicional de Medio Oriente, y con los coros de la cantante palestina Amal Markus entonando en árabe Gaza, pueblo mío, no desesperes, tu voz es fuerte. Oh país mío, no llores, tus lágrimas son preciosas , acompañada de niños migrantes palestinos.

“Entre los bombardeos en Gaza, veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados. Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto. Como escribió León Gieco alguna vez ‘solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’, expresó Residente en la red social X al estrenar el video, que en sólo dos días ha acumulado casi 300 mil vistas en YouTube.