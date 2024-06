Es decir en la medida en que no me hago cargo, puedo llevar al público a conectarse con situaciones de adaptación, pertenencia, de ser queridos y aceptados. Se abre un juego que resulta entrañable, por momentos cómico, muy vital; no es el cliché de la persona deprimida en una cama, sin energía, sino de una mujer que quiere pertenecer y funcionar .

Politi, quien protagoniza con ironía y humor, contó: es un texto muy inteligente y filoso escrito por alguien que padeció depresión endógena y pone en juego a un personaje que la padece, que no admite que es ella quien la tiene. Este juego de hablar en tercera persona, le permite exponer dinámicas de relación y personalidad, las cuales si tuviera que confesarlas en primera persona, probablemente no lo haría con tanto desenfado .

▲ Carolina Politi señaló que es un texto muy inteligente y filoso escrito por alguien que padeció la enfermedad y pone en juego a un personaje que la padece, que no admite que es ella quien la tiene. Foto cortesía de la producción

Ironía y humor

Es por eso, que cuando la persona deprimida aparece en escena, enseguida espera algo del público: que la vean, que la escuchen; pero también, que la ayuden, que la entiendan y, por sobre todas las cosas, que no la juzguen.

El montaje dirigido por Veronese, quien también realizó la versión para teatro, conserva la ironía y el humor de su autor, Foster Wallace, para tratar temas como la necesidad de funcionar dentro de una sociedad que tiene como característica principal la marginación de lo diferente, de dejarnos solos en medio de la multitud.

A todos, en distintos niveles, nos cuesta mirar ese lugar que está herido en nosotros, el cual hemos preferido disfrazar, simular, porque finalmente el sistema nos pide que funcionemos ya que ser exitoso significa no parar, pero una depresión te detiene y hace mirar hacia adentro.

Finalmente nadie está exento de esta situación, al contrario, debido a que funcionamos y pertenecemos en sociedad, mostramos una manera en que no somos. Tenemos que disimular para funcionar, es como decir: yo no soy una persona que necesita ayuda, es otra. Yo simulo que puedo solo, que soy exitoso y no sé cuántos valores más tenemos metidos para adaptarnos. Es como una enfermedad no confesada de la que todos padecemos .

Este montaje vio la luz en agosto de 2021, con muy buena respuesta del público; antes casi saliendo de pandemia se presentó vía zoom. Tuvo temporada en 2022 y reabrió espacio a una reflexión íntima sobre la convivencia humana y la salud mental. Nos han recibido distintos teatros como el Benito Juárez, la sala Xavier Villaurrutia, El Milagro y La Capilla , agregó Carolina Politi, quien ha recibido diversos premios por esta interpretación.

La persona deprimida se presenta los miércoles y jueves a las 20 horas, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn. La temporada concluye el 20 de junio.