No quedé satisfecho con la partitura, por eso hice otras dos versiones , relató en entrevista.

Sobre su interés por tomar temas científicos para inspirarse en sus obras, comentó: “soy hijo de un físico y una química, y antes de encontrar la música en la prepa yo también quería ser científico: me gustan mucho las matemáticas, me gusta la física, la química y la astronomía. Entonces, me parecen muy divertidos los documentales del universo y Carl Sagan; frecuentemente encuentro cosas fantásticas ahí y decido usarlas de inspiración”.