l comenzar 1920 el gobierno de Venustiano Carranza enfrentaba un panorama complicado. Ese año habría elecciones presidenciales. Los dos más fuertes candidatos eran los generales Álvaro Obregón y Pablo González. Ninguno de los dos era bien visto por el jefe del constitucionalismo, quien estaba convencido de que había qué cerrar el paso a los militares y llevar a un civil a la Presidencia. Impulsaba la candidatura de Ignacio Bonillas, embajador de México en Washington y cercano colaborador del presidente. En enero, Carranza pidió a Pablo González declinar en favor de Bonillas, pero el general se negó y, sintiéndose traicionado, rompió con su antiguo jefe. Carranza perdió así a sus dos principales brazos militares.

Entre tanto, Obregón, quien había comenzado su campaña presidencial, recorría el país consiguiendo apoyos, tejiendo amarres y sellando pactos con los principales jefes militares, en previsión de que Carranza intentara sacarlo a la mala de la contienda.

El tiempo apremiaba para el presidente. Las elecciones tendrían lugar el primer domingo de julio. Construir una candidatura ganadora, con un aspirante tan poco conocido y sin carisma como Bonillas frente a uno tan fuerte, con tantos apoyos y amarres como ya traía Obregón, aunado a su carisma, era prácticamente imposible. Carranza decidió jugarse el todo por todo. Usaría al aparato estatal y jugaría en los márgenes que la ley le permitiera para impedir el triunfo de Obregón.

Las cosas se complicaban cada vez más para Carranza, quien lejos de pactar con Obregón, dobló su apuesta. Como pintaban las cosas, era probable que al cerrarse los espacios legales el segundo se rebelara. El presidente sabía que el principal bastión de Obregón sería Sonora, por lo que procedió a bloquear un posible levantamiento armado en esa entidad. El pretexto que utilizó para enviar una fuerte columna militar de 8 mil hombres desde Chihuahua fue un posible levantamiento yaqui. El gobernador Adolfo de la Huerta hizo intentos desesperados para detener la invasión, escribió a Carranza que detuviera la columna, le anunció que iría a la ciudad de México y se rendiría. Carranza no cedió. El 9 de abril le escribió que, si se resistía al ingreso de las tropas federales, lo tomaría como una insurrección y una ruptura del pacto federal.

No había marcha atrás. Era una partida a vencer o morir. Carranza, consciente del poder que tenía como jefe del Estado mexicano, estaba seguro de ganar. Los mandos sonorenses, encabezados por De la Huerta y Plutarco Elías Calles, no iban a dejar solo a Obregón. El 13 de abril, Sonora se rebeló. El 23 de abril, proclamaron el Plan de Agua Prieta, con el cual desconocieron a Carranza, nombraron a De la Huerta jefe del ejército rebelde y llamaron a los gobernadores a unirse al levantamiento.

La rebelión de Agua Prieta encontró un eco que Carranza no esperaba. No sólo no previó que la lealtad de los jefes militares no estaría con el Presidente de la República, quien era su jefe formal, sino con su jefe real, con el militar que los había conducido con éxito al triunfo de la Revolución, que los había acompañado en las difíciles batallas, compartiendo con ellos los sinsabores y la alegría de los triunfos, quien era además un mutilado de guerra. Carranza no podía competir con Obregón por el corazón de los jefes militares. Menos podía pretender tener su apoyo si quería hacerlos a un lado y sustituirlos por los civiles. El ejército, un ejército popular victorioso, no podía permitir que, una vez obtenido el triunfo, se le hiciera a un lado en la reconstrucción del país. Nadie tenía más derecho que los barones de la guerra.