ace unos días, seguidores de Xóchitl Gálvez acusaban a maestras y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de ser enviados por el Presidente para impedir una concentración política en el Zócalo. Días después, sectores afines a la 4T han señalado a la CNTE como grupo que termina por beneficiar a la derecha. Ambas posiciones coinciden en estar ancladas en una disputa esencialmente electoral, donde todo programa, exigencia y proyecto puede generarse únicamente mediante el filtro partidista.

No obstante, la realidad es distinta. Si observamos con mayor calma, es posible ver cómo la actual irrupción del magisterio democrático en el debate público muestra tres cuestiones importantes para pensar el porvenir de nuestro país: a) el campo popular, sus agendas de cambio y proyectos políticos desbordan o incluso existen y se desarrollan por fuera del sistema de partidos; b) el cumplimiento integral de las promesas electorales del progresismo no se puede lograr con una sociedad desmovilizada y c) el sistema educativo nacional se encuentra en un momento crucial, cuyo rumbo dependerá de la relación entre gobierno y organizaciones magisteriales.

La jornada de movilización docente, iniciada el 15 de mayo, es una respuesta al conjunto de problemas que enfrenta el magisterio nacional, de orden administrativo, laboral y profesional. Éstos se derivan tanto de políticas neoliberales de gobiernos anteriores, como de una ley educativa vigente que, pactada en su momento por Morena y los partidos de la oposición, dejó vivo el régimen de excepción laboral y un conjunto de dispositivos de política que no favorecen su desarrollo profesional y con ello dificultan la consolidación de un sistema educativo más favorable a millones de estudiantes. Entre otras cosas, la CNTE busca la derogación de la ley de Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), debido a los efectos nocivos que ha tenido sobre su trayectoria docente, un incremento salarial que le permita contrarrestar la precarización laboral del gremio y la abrogación de la ley del Issste de 2007.

Un lugar común en ambos lados de la perspectiva partidista es que las maestras y maestros movilizados anteponen sus requerimientos gremiales a las necesidades educativas del país, olvidando el principio básico de que las condiciones laborales docentes son también las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Aunado a la precarización laboral, comunidades educativas han tenido que enfrentar en su trabajo cotidiano problemas de infraestructura educativa, una cantidad de estudiantes por docente mucho mayor que países de la OCDE, falta de acompañamiento pedagógico, sobrecarga de trabajo, inseguridad, etc. La mejora paulatina de dichas condiciones se ha logrado históricamente a pulso de organización política y movilización, donde docentes han tenido que luchar no únicamente contra los mecanismos de control sindical y el poder político, sino también con una permanente campaña de desprestigio e información imprecisa, impulsada con ahínco en los gobiernos del PRI y el PAN.