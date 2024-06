M

añana serán las elecciones, pero hay algo de las campañas electorales que creo vale la pena abordar hoy: el tema de la vulgaridad, es decir, de una cultura –y, por tanto, una forma de hacer política– donde se disculpa todo por ser auténtico o sincero , es decir, la impunidad del impertinente. Es cuando alguien disfraza la crueldad, sea el insulto, la infamia, o la ruindad de yo así lo veo o así soy yo y ya me conocen . En cuanto hace su aparición esa frase – es mi percepción – se da paso a cualquier disparate. Es una carta de descargo que exculpa a quien está a punto de vociferar un insulto o una mentira.

Quien le ha dedicado varios ensayos es el filósofo español Javier Gomá y lo que cuenta es la historia de una degradación cultural notable que comienza cuando los pensadores empiezan a justificar todo a partir de la naturaleza , es decir, a sacar conclusiones éticas de lo que ven en los animales. Así, el verdadero yo, ese ser que se supone existe independientemente de sus conexiones con los demás, son sus inclinaciones naturales, sus instintos, sus pasiones que afloran como su intimidad más verdadera . Eso trae consigo un equívoco: la sinceridad purifica cualquier error de juicio. Ya no media la cultura como una forma de evitar la crueldad, sino que se apropia de ella y, en efecto, todo vale si es expresión de ese yo auténtico.

Uno de sus problemas es cuando la impunidad verbal se lleva al debate público. Son estas mesas de analistas en radio y televisión que se vieron durante las campañas en las que se dijo cualquier disparate amparado en la sinceridad: se llamó dictador al Presidente electo, golpe de Estado a un memorándum, elección de Estado a los derechos sociales constitucionales y muchos adjetivos que empezaban con la palabra narco . Incluso se llamó en televisión abierta a mentir para generar una guerra de inmundicias de la que, se supone, germinarían votos. Todo estuvo amparado en la sinceridad y en la libertad de expresión.