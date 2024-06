Israel Dávila

Sábado 1º de junio de 2024, p. 10

Toluca. El priísmo del estado de México está en crisis. Ex gobernadores y ex dirigentes locales han renunciado al partido en los últimos meses y se han refugiado en otros institutos políticos por no comulgar con el rumbo que ha tomado el líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, según diversos testimonios.

Desde 2017, el PRI dejó de ser la primera fuerza en la entidad, al ser desplazado por Morena, y el año pasado perdió por primera vez la gubernatura que ostentaron por más de 90 años. De esa derrota, Moreno Cárdenas culpa al ex gobernador Alfredo del Mazo Maza.

La fuerza electoral del partido vino a menos al paso de los últimos tres sexenios. En 2011, con Eruviel Ávila obtuvieron 3.2 millones de votos; seis años después, sólo 1.8, pero Del Mazo Maza alcanzó la gubernatura con los 300 mil que le aportaron sus entonces aliados del PVEM y el año pasado Alejandra del Moral alcanzó 2.8 millones de sufragios, aunque sólo 1.7 millones fueron aportados por el tricolor.

Por la derrota frente a Morena, Alito culpó a Del Mazo, quien –aún sostiene– entregó el estado por un pacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que el ex mandatario rechazó. Soy un hombre íntegro, mi mayor interés era que le fuera bien a mi partido. Estoy dolido por el resultado de la elección, pero estoy muy satisfecho del trabajo que hizo el PRI del estado de México , acotó entonces.

Un mes después de aquella elección, renunció un grupo de senadores, entre ellos el ex gobernador Eruviel Ávila , al considerar que el PRI estaba secuestrado por la dirigencia nacional, donde los intereses personales están por encima del partido .

En diciembre pasado, de la lista de candidatos a diputados federales que se juegan mañana, las dirigencias nacional y estatal excluyeron a militantes cercanos a Del Moral y a Del Mazo. A la ex candidata a la gubernatura la ubicaron en la lista de plurinominales, pero en una posición en la que difícilmente podría haber llegado a San Lázaro.