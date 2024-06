Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2024, p. 7

Washington y Nueva York. México ha reconquistado las primeras planas de los medios estadunidenses al acercarse los comicios –y a pesar de la intensa competencia con el deterioro del panorama electoral en Estados Unidos–, con un amplio enfoque sobre la violencia e inseguridad, los cárteles, la crisis del agua y por supuesto sobre la candidata que ha encabezado las preferencias y que podría ser la primer mujer presidenta en America del Norte.

Gran parte de la cobertura en los medios se ha enfocado sobre un amplio abanico de problemas y crisis que enfrenta el país. Cómo los cárteles de México infiltraron el negocio de las tortillas fue un encabezado de primera plana en The Washington Post el domingo pasado y ese mismo día The New York Times tituló una nota en su primera plana: En Mexico, ser candidato a un cargo público es un trabajo de alto riesgo .

Ayer, la noticia de la condena de Donald Trump como delincuente no desplazó de la primera plana del Times, el rotativo más importante de este país, un perfil de Claudia Sheinbaum con el subtítulo de Centro arroja sombra sobre una esperanza femenina .

El resumen de Ap del pasado jueves, que fue usado por varios medios, empezó así: México llega a la elección del domingo profundamente dividido: amigos y familiares ya no hablan de política por temor de empeorar divisiones sin puentes, mientras los cárteles de la droga han dividido al país en una cobija de retazos de feudos en guerra. El clima literalmente se está calentando, en una ola de calor inusual, sequía, contaminación y violencia política. No queda claro si el próximo presidente de México podrá frenar la violencia subyacente y la polarización .