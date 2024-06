Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2024, p. 21

Manifestantes pro palestinos irrumpieron en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, ocupando gran parte del vestíbulo y forcejeando con la policía para entrar, según testigos. Una de las detenciones fue la de un hombre que pintó con aerosol una escultura al aire libre, según Reuters. El edificio cultural cerró una hora antes por el aviso de la marcha; no obstante, los activistas causaron daños en obras de arte existentes y recién instaladas en nuestra plaza , dijo un portavoz del instituto en un correo electrónico. La organización Within Our Lifetime instó a que la sala de arte revele cualquier inversión israelí y a desprenderse de financiamiento de este tipo.