Raúl Robledo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2024, p. 26

Monterrey, NL., Johana Martínez Espinosa, hija de una de las nueve personas fallecidas por la caída del templete en el mitin de Movimiento Ciudadano (MC) en San Pedro Garza García, el 22 de mayo, al que asistió el candidato presidencial de ese partido, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por los delitos que resulten tras la muerte de su madre, Juana María Espinosa de la Rosa.

Aunque el señalamiento es por los delitos que resulten tras el deceso de Juana María en el evento político de MC que se realizaba el parque de beisbol El Obispo, en la querella se citan los artículos del Código Penal relacionados con el homicidio a título de culpa.

Al respecto, Álvarez Máynez acusó que el PRI y la fiscalía de Nuevo León fabrican un caso penal en su contra por el accidente en San Pedro Garza García.

En un video en redes sociales señaló ayer que utilizan el caso políticamente y quieren, incluso, llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección. Aprovechan la veda electoral para que no me pueda defender, pero no tengo miedo, voy a enfrentar cualquier acusación con el mayor y profundo respeto a las víctimas .

El emecista culpa al PRI