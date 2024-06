Elio Henríquez y Édgar H. Clemente

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2024, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Los consejos distritales 8 y 2 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas acordaron suspender las elecciones del 2 de junio en los municipios de Chicomuselo y Pantelhó debido a la falta de condiciones de seguridad, expusieron.

En el primer municipio, donde dos grupos del crimen organizado se disputan el territorio, fue quemada la paquetería electoral la madrugada de ayer por sujetos no identificados, por lo que no se instalarán 45 casillas. En la segunda demarcación no se pudo entregar la documentación debido a una disputa por el poder político entre las autodefensas El Machete y el grupo de Los Herrera.

Las instalaciones del consejo municipal electoral de Chicomuselo fueron incendiadas la madrugada de ayer por sujetos desconocidos por lo que la papelería para los comicios del 2 de junio quedó incinerada. Otro acto similar fue cometido en la comunidad Guadalupe, municipio de Totolapa, luego de que un grupo de personas interceptó a elementos de la Policía Estatal Preventiva cuando transportaban documentos comiciales, los cuales robaron y les prendieron fuego, reportaron autoridades.

El primer caso fue informado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el cual detalló que el acto delictivo fue reportado en los primeros minutos de ayer y ya iniciaron las diligencias para levantar la denuncia correspondiente. Señaló que 45 paquetes electorales, que serían entregados ayer al Instituto Nacional Electoral (INE) se perdieron, pero que el personal está a salvo.

El órgano electoral estatal lamentó que “estos hechos violentos, que ponen en riesgo la integridad física de muchas personas, impidan el ejercicio de un derecho fundamental de la ciudadanía, que es elegir por la vía pacífica a sus gobernantes".