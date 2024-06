Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2024, p. 7

Londres. Una guitarra usada por el músico británico John Lennon se vendió en 2.9 millones de dólares, marcando un nuevo récord mundial para ese instrumento de cuerdas más vendido en subasta en la historia de los Beatles.

La guitarra acústica Hootenanny de 12 cuerdas, utilizada en la grabación de Help! de 1965 de los Beatles, álbum y película, no se había visto ni reproducido durante más de 50 años, reportó el diario local The Guardian.

Este instrumento de cuerdas, fabricado por la firma bávara Framus a principios de los años 60, se utilizó durante las sesiones de grabación de Help!, It's Only Love, I've Just Seen a Face y Girl, y en la pista rítmica de Norwegian Wood interpretada por George Harrison.

La citada guitarra (que según cuentan transitó por muchos avatares incluidos varios olvidos y un tirón a la basura), antes había sido propiedad del músico escocés Gordon Waller, conocido por ser la mitad del dúo pop Peter and Gordon, quien más tarde regaló el artículo a los road managers de su banda.