Comenzó a rodarse en junio de 2023, pero las diversas huelgas en Hollywood retrasaron su producción y Clint pudo reanudar el rodaje recién en diciembre y culminarla en febrero de este año. Aunque en un principio estaba previsto que se estrenara a mediados de este año, todavía no se ha confirmado cuándo llegará a los cines.

El artista permanece activo y actualmente está por estrenar su próxima película, Juror No. 2 (Jurado número dos), protagonizada por Nicholas Hoult y Toni Collette.

Incluso, medios especializados en cine como The Hollywood Reporter, lo aludieron: El actor y director quería encontrar un último proyecto para cabalgar hacia el atardecer con la cabeza en alto .

El actor y productor dijo haber conocido alguna vez al director portugués Manoel de Oliveira, quien a los 105 años aún dirigía. Es un ejemplo maravilloso para todos los que vamos detrás; un hombre que sigue interesado por la vida, en nuevos desafíos, una persona que no se queda en casa a lamentarse de lo triste que es ser viejo .

Eastwood ha llamado la atención en reciente tiempos por su consideración hacia la vejez y porque a su edad, sigue trabajando en los sets. Su clave, mantener el interés por lo que hago no dejando que el viejo Clint entre en escena. A ese le mantengo bajo llave. Si uno deja de mirar hacia delante y sólo mira hacia atrás, se queda anclado en la nostalgia y no vive el presente. Yo lo vivo, aunque no siempre sea bueno .

Simplemente me levanto cada mañana, salgo y no dejo entrar al viejo . Esta reflexión la acuñó Clint Eastwood, un hombre que ha destacado en un ámbito que requiere toda energía: el cine. A sus 94 años, que cumplió ayer, está por presentar su reciente filme.

▲ El actor estadunidense es una de las figuras del cine mundial cuyas actuaciones y películas dirigidas lo han convertido en un referente. Foto tomada de Instagram del productor

La historia sigue a un miembro de un jurado (Hoult) de un caso de asesinato, que se da cuenta de que él pudo haber causado la muerte de la víctima. Debe decidir si manipular al jurado para salvarse o revelar la verdad y entregarse. Collette interpretaría al fiscal. Es producida por Warner Bros.

La última película de Eastwood fue Cry Macho (2021) y se trató de un western moderno en el que un veterano de guerra (encarnado por el propio Eastwood) sirve de mula para transportar droga para un cartel mexicano.

Recordemos que por su trabajo en Unforgiven (Inolvidable, 1992) y en Million Dollar Baby (La chica del millón de dólares, 2004), Eastwood fue galardonado con los Óscar como mejor director y mejor película. Otras como Thunderbolt and Lightfoot (1974), The Outlaw Josey Wales, (1976), Alcatraz, entre otras mencionadas, fueron éxitos de crítica y público.

Hay que celebrar el hecho de que esta leyenda de Hollywood todavía produce trabajos a un ritmo rápido y con calidad. Este año, hace cinco décadas, Eastwood hizo su debut como director en Play Misty for Me y, durante un tiempo, fue descartado como uno de esos actores que dirigen , una etiqueta que normalmente se les aplica a los diletantes que hicieron el trabajo sólo una vez, como Marlon Brando (One Eyed Jacks).

Muchos cineastas pierden su toque después de cierta edad. Es por eso que Quentin Tarantino se ha comprometido a dejar el oficio después de su décima película, por temor a no poder mantener la calidad en el tiempo. Pero Eastwood no irá a ninguna parte, como un pistolero con un suministro aparentemente interminable de municiones, que sigue disparando después de todos estos años.

También es pianista y compositor, y aunque nunca se ha dedicado de forma profesional a la música, el cineasta ha contagiado esta pasión a su hijo Kyle, reconocido bajista de jazz y compositor. A fines de 1959 produjo el álbum Cowboy Favorites, puesto a la venta por el sello Cameo. Eastwood ha tenido ocho hijos con seis mujeres diferentes y se ha casado en dos ocasiones.

La política no le ha sido ajena. Republicano de toda la vida, el mítico actor dijo en 2020 al periódico The Wall Street Journal que reconocía que Donald Trump había realizado políticas positivas, pero que prefiría a un inquilino de la Casa Blanca “más gentil“ y que esté sin tuitear y sin insultar a la gente . Eastwood, quien respaldó al magnate republicano en 2016 cuando se enfrentó a la demócrata Hillary Clinton apoyaba en ese entonces a ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg.

Hoy día no se saben sus afiliaciones políticas, pero sí su gusto por las armas y su cercanía con la tan criticada Asociación Nacional del Rifle. Y es que el hombre ha representando a pistoleros sin escrúpulos a la hora de apretar el gatillo. Según el Washington Examiner, Eastwood es un gran defensor de la posesión responsable de armas. Lamentablemente las armas existen en la historia, antes de ellas había espadas y antes garras. Las armas forman parte de la historia y es bueno conocerlas, pero es una pena que se utilicen de forma incorrecta .

Luego de 70 años dedicados al cine, con más de 80 títulos a sus espaldas, pocos pueden igualar la trayectoria de quien es considerado una de las últimas leyendas vivas de Hollywood. Venerado por público y crítica, Eastwood abandera una compleja dualidad entre el arquetipo de tipo duro, serio y lacónico encarnado en muchas de sus películas y su faceta como director al frente de historias más intimistas.

Con información de Prensa Latina