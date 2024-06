Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 1º de junio de 2024, p. 9

Desde su ascenso en 1996, el Pachuca construyó un modelo deportivo en el que la historia también juega. Con más de 300 academias de futbol alrededor del país, el equipo creado por mineros ingleses ganó todo lo que se propuso en el circuito profesional. Fue siete ve-ces campeón de Liga, subcampeón en Copa, conquistó un torneo oficial de Conmebol en 2006 con la Copa Sudamericana y se convirtió en el primer pentacampeón mexicano de la Concacaf en este siglo, con jugadores jóvenes que se volvie-ron figuras.

Esta noche ante el Columbus Crew, monarca de la MLS, los Tuzos tienen la posibilidad de sumar su sexta corona en la región para igualar a Cruz Azul como el segundo más ganador, sólo superado por el América, que ha logrado siete. En cinco finales a las que los hidalguenses clasificaron anteriormente, no hubo un rival que pudiera vencerlos. Monarcas Morelia (2002), Guadalajara (2007), el costarricense Saprissa (2008), Cruz Azul (2009-10) y Tigres (2016-17) corrieron con esa suerte.

Respetamos al rival que tenemos enfrente, pero para nosotros la presión es otra cosa , señala el entrenador uruguayo Guillermo Almada, a pocas horas de disputar la final en el estadio Hidalgo, luego de quedar fuera de la liguilla. El formato de la competencia ha cambiado. Si estamos aquí, como le dije a mis jugadores, es porque hay mucho mérito en lo que ellos han transmitido y demostrado dentro de la cancha, porque tuvimos que recorrer un largo camino. La frutilla del postre es calificar al Mundial de Clubes, que es un paso trascendental .

A diferencia de los Tuzos, el Columbus Crew se ha mantenido en actividad en el futbol de Estados Unidos. Apenas el fin de semana pasado logró un triunfo sobre el Orlando City y se ubica en el quinto lugar de la Conferencia del Este en la liga local. Comandados por el ex futbolista francés Wilfried Nancy, los estadunidenses buscan ahora la conquista del segundo título regional para su país en los últimos tres años. En 2022, el Seattle Sounders derrotó a los Pumas de la UNAM y quebró una hegemonía de 16 años en Concacaf de los clubes mexicanos.