Sábado 1º de junio de 2024, p. 3

Julia Carrillo Escalera (México, 1987) es una artista multidisciplinaria con amplia formación científica. Sus proyectos, según su semblanza biográfica, surgen de cuestionamientos sobre nuestra percepción del mundo y las herramientas que hemos construido para observarlo, comprenderlo, investigarlo y representarlo .

Por medio del análisis y la construcción de artefactos que extienden nuestras capacidades , ha creado un cuerpo de obra que abarca la escultura, la instalación, la arquitectura, la fotografía y el performance.

Su trabajo, aunque se ha construido a partir de cruzamientos entre el pensamiento científico y el lenguaje visual, no pretende ser ciencia, y se circunscribe estrictamente al plano artístico, aclara.

La ciencia está presente en mis obras, pero éstas no pretenden ser ciencia. No me atrevería a decir que estoy haciendo un trabajo científico, porque sería muy ambicioso de mi parte, además de que tampoco es la intención .

Licenciada en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con maestría en artes visuales por la Academia de San Carlos, además de tener estudios en la Escuela de artes visuales de Nueva York, Julia Carrillo presentará la exposición Antes del cenit en el Centro Multimedia (CM) del Centro Nacional de las Artes (Cenart), como parte de las celebraciones del 30 aniversario de esta institución.

Abierta al público a partir del 7 de junio y hasta el 25 de agosto en la galería Manuel Felguérez del CM (Río Churubusco 79, colonia Country Club), la muestra construye una metáfora sobre la naturaleza de la luz a partir de recrear una escena en la que el sol entra a la sala de exhibición e interactúa con un río convertido en cuerpo óptico.

Conciencia de la luz