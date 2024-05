César Arellano y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Viernes 31 de mayo de 2024, p. 13

La secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Ada Salazar, señaló que como representante del gremio está satisfecha con el convenio preliminar con Aeroméxico, que implica un aumento de 4.65 por ciento al salario.

Desde la primera propuesta estoy satisfecha. Tengo 32 años en la aviación y trabajando para Aerovías de México y nunca había visto una propuesta así. No porque yo la haya llevado a cabo; simple y sencillamente tengo por lo menos los últimos cinco años de propuestas que se dieron en revisiones salariales y contractuales, y nunca había sido algo de esta magnitud. Sin embargo, insisto, me debo a la asamblea. Si a la asamblea no le gusta el acuerdo, yo tengo que obedecer , señaló.

Con dicho acuerdo, los sobrecargos tendrían beneficios como viáticos a partir del 1º de enero de 2025 (como estaba antes de la pandemia de covid-19), dos boletos anuales sujetos a espacio con 75 por ciento de descuento para jubilados, la posibilidad de ceder el excedente de vacaciones con una compensación equivalente al doble del salario diario tabular, 90 días de permiso por embarazo, cinco permisos sindicales en adición para dar un total de 26 y ayuda sindical a Assa de un millón de pesos.

El acuerdo está sujeto a consulta de los 3 mil 120 sobrecargos de ASSA en las próximas semanas, a más tardar el 25 de junio. De ser aprobado por al menos 51 por ciento de los afiliados, se conjuraría la huelga. Si los trabajadores la rechazan, la dirigencia sindical tendrá que negociar con la empresa un nuevo convenio.