Educadores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México informaron sus demandas a los usuarios, entre ellas que las becas de educación básica sean para todos los alumnos, y no sólo uno por familia, como ocurre actualmente .

Aseguraron que la funcionaria federal sólo repite y repite los logros que ellos dicen tener con sus programas sociales, pero no atiende las demandas concretas del magisterio. Todo lo quieren reducir a recursos económicos, cuando hemos planteado que también se deben discutir los temas pedagógicos, de infraestructura y equipamiento de las escuelas .

Hasta ahora, señalaron integrantes de la dirección política, Ramírez Amaya no ha mostrado voluntad política para resolver, más bien ha aplicado una táctica de dilación y contención .

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que en la mesa de negociación que sostuvieron ayer con la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya, no se alcanzó ningún acuerdo concreto para atender las demandas de nuestro pliego petitorio .

En tanto, poco antes del mediodía, cientos de profesores marcharon hasta las oficinas alternas de la SEP, en Donceles 100, donde se reinstaló la mesa de negociación con Ramírez Amaya.

Héctor Torres Solano, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, informó tras concluir el encuentro que no hubo respuestas como estábamos esperando. El acuerdo era que hoy (ayer) se nos iba a informar cómo podíamos avanzar en la exigencia de eliminar la Ley Usicamm, que tanto lesiona los derechos de los maestros, pero nos volvieron a repetir que lo que han planteado es lo único que hay .

Ante ello, señaló que no sabemos qué irán a informar en la cita que tenemos con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 4 de junio próximo , por lo que confirmó que la CNTE determinó no agendar una mesa más con la titular de la SEP, porque creemos que no tiene caso si carece de verdadera voluntad política para llegar a un acuerdo .