Viernes 31 de mayo de 2024, p. 26

Washington. El presidente Joe Biden levantó las restricciones impuestas a Ucrania para que utilice armas suministradas por Estados Unidos contra objetivos en territorio ruso, pero sólo para defender la región de Járkov, que se encuentra bajo asedio, informó este jueves un alto funcionario de la Casa Blanca.

El presidente ha ordenado recientemente a su equipo que se asegure de que Ucrania puede utilizar armas suministradas por Estados Unidos con fines de contrataque en la región de Járkov, de modo que Ucrania pueda responder a las fuerzas rusas , declaró el responsable bajo condición de anonimato, indicó Afp.

Otros funcionarios, citados por Ap y quienes hablaron a condición de guardar el anonimato a fin de poder declarar sobre el delicado tema, subrayaron que la política estadunidense de pedirle a Ucrania que no use misiles de tipo Atacms o misiles de largo alcance y otras municiones proporcionadas por Estados Unidos para lanzar ataques en territorio ruso no ha sido modificada.