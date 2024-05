El Machete y Los Herrera se disputan el poder político en Pantelhó desde julio de 2021.

Debido a la pugna, no se instalarían 48 casillas

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez, informó que hasta el miércoles a las 8 de la noche se tenía un avance de 76 por ciento en la entrega de paquetería electoral en el estado, y tienen de plazo hasta el viernes.

En rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez, dijo que en el municipio de Pantelhó no han podido ingresar con la paquetería y posiblemente no se entregará, por lo que no serían instaladas 48 casillas.

También comentó que profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que están en paro y en plantón en la capital del estado impidieron la instalación de alrededor de 20 casillas en escuelas. Sin embargo, ya se encontraron domicilios alternos.

También ha habido problemas para colocar puestos de votación en Tila, Amatenango de la Frontera, Honduras de la Sierra, Chicomuselo, Bella Vista y Berriozábal.