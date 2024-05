Ana Mónica Rodríguez

Viernes 31 de mayo de 2024, p. 9

Sin la pretensión de sonar como David Bowie, pero con versiones apegadas a las canciones originales, Alfonso André y amigos rendirán homenaje a la legendaria estrella londinense, antes de que el músico mexicano comience la gira que compartirán Caifanes y Café Tacvba en Estados Unidos.

Tributo a David Bowie, proyecto de André, como solista, resonará hoy en el Segundo Piso Live, donde con otros talentosos músicos interpretarán los temas del llamado Starman. Seremos tres cantantes; no me aventé el tiro de echarme todo el concierto solo e invité a dos excelentes intérpretes y nos repartimos los temas, según nos sentimos cómodos. Los tres somos fanáticos de lo que hizo Bowie y las distintas etapas de su carrera .

André, baterista de Caifanes, contó: “el tributo está centrado en la época de los años 70, porque éste surgió luego de que tocamos en la clausura de una exposición de fotografía que hubo sobre el músico en Foto Museo Cuatro Caminos, con imágenes de Mick Rock.

Obviamente no vamos a sonar como Bowie, porque no tenemos la voz que él tenía y sus múltiples matices; no buscamos apropiarnos de sus temas y hacer algo nuestro; no somos ni él ni sus músicos, pero hacemos nuestro trabajo con mucho respeto.