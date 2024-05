Explica: “una de las ideas era forzar a que se hiciera una reforma migratoria y se le dieran papeles de legalidad a mucha gente… Ya pasaron 20 años y sigue sin haber una. Así que podemos seguir haciendo películas sobre el mismo tema”.

¿Por qué no puede haber una política de migración en Estados Unidos? Hay razones de fondo , y tras su comentario, Arau explica su teoría: es que es el sistema. Lo que producen los mexicanos y latinoamericanos que están trabajando allá es impresionante. Sabemos que si fuera país, la de California sería la quinta economía mundial. Pero si dieran papeles tendrían que pagar a los paisanos, sueldo real, prestaciones, servicios médicos, educación, etcétera. Subiría el costo del trabajador y como Estados Unidos representa al capitalismo salvaje, nunca se va a solucionar el tema migratorio. Lo que se puede buscar es mejor trato. Pero nunca habrá papeles para todos. Eso no va a cambiar .

Suena fuerte pero Yareli cree que muchos paisanos, lo único que desean es “un mejor trato, uno digno“.

Y por qué no, tener un programa para que puedan ir y venir. Si platicas con alguno de ellos, te dicen que no se quieren ir a Estados Unidos, que sólo quieren trabajar y regresar a su país. Pero si no tienen visa, no se pueden salir. Hay programas pero algunos que dictan que no se pueden salir del rango de unos kilómetros.

Hay que recordar que en la trama del largometraje, una misteriosa desaparición de improviso, de todos los mexicanos (para los blancos estadunidenses, todos los latinos son mexicanos), causa un caos en la ciudad.

Desaparecen, pero justo, sucede que los hizo visibles en la realidad. Su título y significado ha sido retomado en marchas pro migrantes, en foros de análisis en ambos países y lo esencialmente, se ha convertido en una estandarte para aquellos que buscan una vida mejor al cruzar la frontera.

Un día sin mexicanos contiene además, una banda sonora interesante mezcla de canciones gringas y mexicanas (tocadas al revés, lo gringo amexicanado y lo mexicano, agringado) creada con la música de Ritmo Peligroso, Molotov, Botellita de Jerez, Monterrey Music Machine y del propio Sergio Arau.