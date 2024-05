Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 31 de mayo de 2024, p. a11

Jaime Lozano, técnico de la selección nacional, aseguró que no le preocupa la posible llegada de Javier Vasco Aguirre a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), toda vez que él es quien toma las decisiones respecto al equipo.

A lo mejor viene y yo también sigo aquí. No pienso en eso, me siento preparado para estar acá. En México ha pasado muchas veces que te dan el respaldo y no sucede, a lo mejor estamos condicionados por eso, pero siempre me he sentido apoyado, yo tomo todas las decisiones, a mí nunca me han obligado (a convocar jugadores) , señaló ayer en conferencia de prensa.

Indicó que una muestra del apoyo que recibe por parte de la FMF es la convocatoria para la Copa América 2024, donde dejó fuera a jugadores de jerarquía, como Guillermo Ochoa, Henry Martín, Hirving Chucky Lozano, entre otros, con la finalidad de iniciar un cambio generacional en el Tricolor rumbo al Mundial de 2026.

“Siempre que me he sentado con Duilio (Davino), con Ivar (Sisniega), con Juan Carlos (Rodríguez), se habla de la confianza que hay en mi persona, en el proyecto, pero sabemos que el futbol es de resultados también, lo tengo muy claro.