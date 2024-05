El reciente escándalo causado por la pensión pagada a María Amparo Casar por PEMEX desaprovecha la oportunidad de revisar el monto de las pensiones que se pagan en México. Entre otros aspectos, se reclama la cantidad que recibe mensualmente como beneficiaria tras la muerte de su esposo, entonces trabajador de PEMEX. Se tilda de inmoral e injusto el monto por ser una cantidad alta, pero no se menciona que es una cantidad fijada por el contrato colectivo: cualquiera, en la misma situación, obtendría esa cantidad. No es un beneficio particular concedido graciosamente. Muchos otros pensionados y beneficiarios de PEMEX reciben cantidades mayores. Si la idea es equiparar esas pensiones con las que obtienen trabajadores particulares o públicos en otras instituciones, cabría esperar que las pensiones bajas subieran. Hay pensionados que reciben en un mes lo que algunos extrabajadores de PEMEX reciben en un día. Tampoco se habla de la edad de jubilación o de los requisitos que se requieren para pensionarse. En muchas instituciones públicas, desde hace décadas, hay jubilados a los 40 años de edad. Mientras que en otros, prácticamente, se pide ese tiempo, pero de servicio, para jubilarse.

Así se quebró Ocampo de Narciso Bassols Batalla (Procesos Editoriales Don José, México) presenta la etapa final de la vida de Melchor Ocampo. Dividida en siete jornadas, de acuerdo con los lugares donde se desarrolla la historia, se establece tanto el análisis de sus actos como las razones que lo llevaron a morir ejecutado en 1861, luego de ser secuestrado. Escritor y actor político que se jactaba de no ceder a sus ideales: me quebro, pero no me doblo , solía decir. Destaca su apoyo a la educación al gobernar Michoacán. Un libro extenso, detallado y valioso que encumbra a uno de los políticos que hoy podrían dar lecciones de integridad.

