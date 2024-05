Algunos compañeros docentes la vieron, pero cuando se acercaron salió corriendo y se fue, no hubo ninguna interacción con ella, más bien sentimos que fue un acto de provocación , indicó Torres Solano.

Luego de reubicar parte de su campamento en la esquina de Plaza de la Constitución y la calle Pino Suárez e instalar un perímetro de seguridad con vallas metálicas, los educadores reiteraron: no estamos aquí para boicotear ni apoyar a ningún candidato político. La CNTE siempre ha mantenido su independencia de partidos y poderes políticos y económicos .

Rechazó que miembros de la CNTE hayan tenido diálogo o contacto con Gálvez, y tampoco que fuera increpada por ellos. Estamos aquí con un objetivo muy claro: mantener nuestra lucha por la defensa de nuestros derechos y la escuela pública, y eso no está a negociación .

Por la tarde, usando megáfonos, carteles y mantas, los educadores reiteraron que su presencia en la Plaza de la Constitución no es un capricho. Queremos que el gobierno federal responda a las muchas promesas que le ha hecho al magisterio y que no se han cumplido. No aceptamos un incremento de 10 por ciento, porque aún es insuficiente, como tampoco vamos a aceptar que se mantenga la mal llamada reforma educativa y la Ley Usicamm .

Profesores de la sección 22 de Oaxaca señalaron que la determinación de su asamblea nacional, máximo órgano de decisión de la CNTE, nos mandató mantener la lucha en las calles, y continuar con el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México y el paro indefinido en los estados, por lo que no nos vamos a mover de aquí .