Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2024, p. 12

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que desea cerrar su administración sin actos de represión ni autoritarismo. Subrayó que no caerá en ninguna provocación, pues por años ha lidiado contra intentos de confrontación y los ha evadido.

Quiero terminar el gobierno sin un solo acto de represión, sin una masacre, sin desaparecidos, con paz, con tranquilidad, pero al mismo tiempo sin autoritarismo, garantizando la paz, la tranquilidad , sostuvo en la mañanera de ayer en Palacio Nacional.

Refirió que la mayoría de la ciudadanía ha sido respetuosa con la figura presidencial, hecho que agradeció.

Ante las manifestaciones que se dan en torno a Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo planteó: Todo mundo se manifiesta, y tiene libertades, lo único que les pedimos es que no haya violencia, todos tienen derecho a expresarse, manifestarse, vivimos en un país libre, y yo quiero (terminar sin autoritarismo) y desde luego que lo vamos a lograr, porque ya pasamos bastante tiempo y circunstancias también difíciles, y nunca hemos caído en una provocación .

Evitar provocaciones