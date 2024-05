Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2024, p. 12

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son capaces de todo y podrían dar marcha atrás a la reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, confió en equivocarse y que los ministros me den un tenga para que aprenda al declarar constitucional esa nueva ley, con la que se dará una compensación a los trabajadores afectados por las reformas neoliberales en materia de pensiones.

Luego de la acción de inconstitucionalidad presentada el martes por la oposición en contra de la reforma aprobada en el último tramo del periodo de sesiones del Congreso saliente, el mandatario fue interrogado sobre el tema en su mañanera de ayer.

Comentó que no comprende por qué sus opositores están contra iniciativas que benefician a los trabajadores. O sea yo no sé, de veras, no los entiendo , y criticó que no haya argumentos y sólo se opongan por oponerse.

–¿Cree que la tumbe la Corte? –se le preguntó.

–Son capaces de todo, o sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. Es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba a México. Pero, bueno, y qué tal que yo me equivoque y me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’, me gustaría, me gustaría –respondió López Obrador.