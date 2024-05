Por su parte, el senador chileno José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos, admitió que a los observadores les preocupa la ola de violencia política que tiene lugar en el país; dijo esperar que los ataques contra candidatos no empañen los comicios y no causen daño a la democracia mexicana .

Sin embargo, también indicó que otro motivo de inquietud son los posibles actos de amedrentamiento contra los electores y la desinformación que pueda haber respecto a diversos aspectos de las votaciones.

Decalcó que la misión no se pronunciaría sobre aspectos de política interior de México, por lo que se negó a comentar cuáles podrían ser las causales de nulidad de los comicios, al tiempo que consideró que las fuerzas de seguridad del país tienen la capacidad para resguardar el proceso y que éste se desarrolle en paz.