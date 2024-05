La Jornada de Oriente

Jueves 30 de mayo de 2024, p. 5

Al cerrar su campaña electoral y ante cientos de jóvenes, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, declaró que el cambio no lo hará un presidente; no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes .

El diputado con licencia concluyó su gira de proselitismo con un festival musical en un pequeño salón de la colonia Hipódromo Condesa donde dio las gracias a los asistentes.

En respuesta a los señalamientos de que los jóvenes son apáticos, sostuvo: demostramos que no es que no nos interese la política , sino que no nos interesa su política , señaló en un brevísimo discurso.

Acompañado por el candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, y sin que se viera en el lugar al dirigente de MC, Dante Delgado, se despidió con un I love you .

Previamente, en Tulancingo, Hidalgo, el candidato presidencial propuso que los cuerpos policiacos se enfoquen a combatir los delitos de alto impacto y no a detener a jóvenes por fumar mariguana y a mujeres por decidir sobre su cuerpo.

Esto durante un encuentro con cerca de 400 estudiantes de la universidad privada Vizcaya de las Américas campus Tulancingo, en el cual se negó a responder a las preguntas de reporteros.