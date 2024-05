Con papeletas en la mano para recordar los ejes de su mensaje –tal como lo hizo en todos los mítines que encabezó en su campaña–, Gálvez agregó: felicito a los diputados de PRI y PAN que defendieron Nuevo León, que pararon los abusos de un gobernador que está acostumbrado a hacer lo que se le pega la gana. Y no señor, no me culpe a mí, es usted un corrupto porque no se puede llegar al poder para abusar, no se puede llegar al poder para robar .

Durante su cierre en este auditorio regiomontano, Gálvez pronunció un mensaje que duró poco más de 17 minutos y medio.

Cierre en casa

A las 23:10 horas, 50 minutos antes de que expirara el plazo que marca la ley electoral para la conclusión de las campañas electorales, Gálvez Ruiz realizó su último acto proselitista en Tepatepec, municipio de Francisco I Madero, de donde es oriunda.

El encuentro se realizó justo a un costado de su casa, en la calle Emilio Carranza esquina con Rosales, donde se congregaron cerca de 2 mil personas. Al cierre de campaña en esta localidad del Valle del Mezquital, a unos 50 kilómetros de Pachuca, no asistieron dirigentes de PAN, PRI ni PRD en Hidalgo.

En su discurso, Gálvez Ruiz expresó que a pesar de las burlas que ha recibido, ella se ganó la vida vendiendo gelatinas. Al final, pidió el voto a los ciudadanos.

Lamentó el asesinato de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, perpetrado la tarde de este miércoles. Reiteró que en México se vive con miedo y que el gobierno federal no garantiza la seguridad de la ciudadanía. Por ello, declaró que es necesario que el 2 de junio la ciudadanía salga a votar por el cambio .

En sus redes sociales, la hidalguense escribió: Aquí, con mi pueblo y mi familia, aprendí el valor de servir a los demás. Mi decisión de luchar por la vida, la verdad y la libertad está anclada en estas profundas raíces. Vamos a ganar este domingo y el lunes habrá un nuevo amanecer, un nuevo sol de justicia y esperanza. ¡Todos a votar el 2 de junio!

En otro mensaje expresó: “Yo, Xóchitl Gálvez, la niña de Tepa, la joven que se fue a la ciudad buscando un sueño, la mujer a la que le dijeron que no se podía, hoy está de vuelta aquí en su pueblo natal.

He venido a pedirles su bendición. Recen mucho por mí y por todos porque el 2 de junio no sólo está en juego la Presidencia. Ese día están en juego el alma y el corazón de México.

Con información de Ricardo Montoya, corresponsal