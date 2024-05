Por el filtro de la democracia parlamentaria, los tres cochinitos no pasaron. La mayoría en el Congreso aprobó, pero en la rabieta –y con clara intención electorera– esa tercia recurrió a la SCJN para intentar sepultar lo legalmente no pudo impedir, consciente de que si se trata de echar para atrás leyes que beneficien a los trabajadores ahí están los amigos del presunto máximo tribunal del país, encabezado por una golpeadora profesional, Norma Piña.

En abril pasado, el Congreso aprobó la creación de dicho fondo. La votación en el Senado de la República fue 69 a favor y 41 en contra, mientras en San Lázaro fue 252 por el sí y 212 por el no; de estos últimos, 108 del PAN, 63 del PRI 12 del PRD, 25 de Movimiento Ciudadano y 4 de diputados “sin partido (dos ex perredistas, una ex panista y otra ex morenista).

Fuera máscaras: (no es novedad, pues esa ha sido su línea de acción desde hace cuatro décadas, no gratuitamente, desde luego) rasgándose las vestiduras, los tres cochinitos salen en defensa de los intereses de los barones (entre ellos Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank Rhon, Carlos Slim, las familias Bailleres y Coppel, y una que otra trasnacional financiera) y recurren a la SCJN (como en tantas ocasiones previas) para que Norma Piña y sus secuaces echen para atrás lo que legalmente decidió el Congreso.

Ante tal acción (la de los tres cochinitos), el presidente López Obrador (promotor de la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar) dijo que “no hay ninguna razón, no argumentan, es oponerse por oponerse; son capaces de todo, o sea, yo tengo muy mala experiencia ahí. Es que no están para defender a los trabajadores, no defienden al pueblo, están al servicio de las minorías, son parte de la asociación delictuosa que dominaba México. Pero, bueno, y qué tal que yo me equivoque y (en la SCJN) me van a dar mi ‘tenga para que aprenda’, me gustaría”.

El mandatario aseguró que no hay resistencia por parte de los dueños de las Afore (tal vez no, pero ataques hepáticos sí, porque en el citado fondo deben depositar alrededor de 40 mil millones de pesos que ellos alegremente jineteaban en su beneficio, no en el de los trabajadores). Es un asunto legal y ellos lo saben. No ha habido ninguna resistencia, pero, claro, estos (los tres cochinitos) son representantes por telepatía, no entienden, no hace falta que les digan. Además, si no es oficial, es oficioso .

Las rebanadas del pastel

Si de cuinos se trata, ahí está el cártel inmobiliario: el complejo residencial City Towers es habitado por 32 panistas de la alcaldía Benito Juárez , en departamentos de lujo dados en pago para autorizar la construcción fuera del permiso original . Y de pilón, Santiago Taboada y César Deras Barrientos, alias jefe Goliat, son denunciados penalmente por ordenar a policías del programa Blindar BJ contaminar el pozo Alfonso XIII, lo que ha derivado en que varios domicilios de esa misma alcaldía reciban agua con olor y presencia de combustible. Y esos hampones pretenden gobernar la CDMX.

