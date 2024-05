C

on la seguridad que infunden los resultados a su favor de más de 10 encuestas, al cerrar su campaña en un Zócalo abarrotado de seguidores, Claudia Sheinbaum se dio el lujo de convocar a todos a celebrar su triunfo ahí mismo el próximo domingo. Seguramente será una concentración nocturna, porque el Instituto Nacional Electoral dará a conocer los resultados alrededor de las 8:30 de la noche. La candidata de la alianza Morena, Verde y PT dio un discurso en que reafirmó los 20 compromisos que ha venido exponiendo en sus recorridos por la República. Y otros: se comprometió a entregar mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma por el bienestar de los mexicanos y a guardar el legado del presidente López Obrador .

Tendió la mano a sus adversarios, a pesar de que la han hecho víctima de una implacable guerra sucia: Estoy segura de que, aunque muchas mexicanas y mexicanos no coinciden plenamente con nuestro proyecto o tienen preferencias por otras fuerzas políticas, todas y todos los mexicanos habremos siempre de caminar en paz y en armonía, sin discriminación . Jorge Álvarez Máynez no la dejaría con la mano extendida al ser el segundo ganador de la contienda; Xóchitl Gálvez ya veremos, aunque al concluir su agenda en Monterrey abogó por la unidad nacional.

El war room de los vencidos