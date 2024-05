En Comitán, una familia desplazada acepta un breve intercambio, sin nombres, claro. La voz cantante la lleva quien presentan como el tío : No le podemos contar mucho porque, la verdad, a nosotros no nos ha pasado nada directamente, pero sí cerca, y tenemos miedo .

La mañana del martes 28, por ejemplo, muchos negocios de San Cristóbal de las Casas no abrieron sus puertas temprano. Que algo va a pasar, dicen , era la respuesta de algunos que sí se habían animado a trabajar.

Momentos de tormenta son los que ha vivido Chiapas en las últimas semanas: paro y movilizaciones magisteriales, asesinatos de aspirantes a diversos cargos, amenazas de boicot (algunas cumplidas, como en el caso de Pantelhó, donde según versiones no se permitió la entrada de vehículos con el material electoral).

Así que fue al menos curioso que Ramírez hablase de momentos de tormenta en la capital de un estado que el Instituto Nacional Electoral (INE) considera foco rojo: el lunes, la autoridad comicial informó, tras una reunión con el gabinete de seguridad, que en Chiapas hay un despliegue mayor por el riesgo de que no puedan instalarse 500 de las casi 7 mil casillas el domingo venidero.

Según recuentos de prensa, en Chiapas han sido asesinadas 14 personas que aspiraban a distintos cargos, aunque algunos aún no habían formalizado sus candidaturas. La autoridad electoral local ha informado, además, que 515 interesados renunciaron, aunque sólo 29 admitieron que el motivo era la inseguridad.

En su pueblo tenía tierras y un pequeño negocio que le permitía mantener a la familia. En su lugar de refugio muestra sus manos dañadas por un trabajo duro que apenas le permite sobrevivir.

Cuenta que todo se puso más feo hace dos años, cuando se intensificaron los choques entre los grupos en disputa, que se agarraban a balazos donde se encontraban, en pleno día incluso.

Los maestros tenían que quedarse encerrados con los niños en la escuela.

Vinieron luego los ataques con drones. “A unos de mis vecinos les cayó una bomba; tres niños quedaron quemados… yo los fui a ver al hospital”.

Lilia no ha abandonado del todo su comunidad. Vuelve de vez en cuando porque no quiere perder sus propiedades.

La investigadora Zamora ha recogido testimonios de personas que optaron por malbaratar sus propiedades: en cuanto el grupo criminal se enteraba, porque siempre se enteran , exigía el pago de una cuota por la venta.

Para mantener su derecho, Lilia paga a sus vecinos la guardia a la que el grupo delincuencial obliga.

–¿Cuánto paga?

–De 300 a 500 pesos, depende de quién lo saque, algunos son considerados. Pero ya cuando ponen una orden, hay que pagar.

–¿Qué pasa si no cumplen con la vigilancia?

–Nos tienen amenazados que nos van a sacar de la colonia, nos van a retirar, ya sin poder regresar jamás, vamos a perder nuestros bienes.

En su comunidad una decena de familias ya no pueden regresar: Los hermanos testigos de Jehová salieron porque no quisieron apoyar en las votaciones. Ellos no votan, pues. Se llevaron lo que pudieron, porque les dieron cinco días para sacar sus cosas .

–¿Qué evitan con la vigilancia?

–De verdad a veces ya no entendemos qué es lo que están evitando, porque también se alborotan cuando viene el Ejército. No sabemos si de los ejércitos o de algún enemigo que tengan.

–¿Les piden que eviten la entrada del Ejército?

–Sí, no puede entrar el Ejército. Nos enseñan que todo marcha bien, que no hay problemas, pero ya han muerto muchas personas en la comunidad y tenemos miedo. Es mentira eso de que no pasa nada, que todo marcha bien.

Lilia votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde siempre, desde que le hicieron fraude .

Para cerrar la charla dice, como para sí misma: Ay, mi Andresito, ¿cómo puede decir que no pasa nada?

La omnipresencia del jaguar

Si sólo existiera la propaganda en calles y carreteras, sería difícil saber quiénes son los adversarios de Eduardo Ramírez Aguilar, a quien chiapanecos de todos los signos dan como seguro ganador.

En recorridos por Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Comitán, y en las carreteras que conectan esas ciudades, no se pudo observar ni un solo anuncio de la candidata del PRI y el PAN, la perredista Olga Luz Espinosa.

El único opositor con anuncios espectaculares es el priísta Willy Ochoa, candidato al Senado ( un fifí de Tapachula , dicen los morenistas). Su lema es una crítica al gobierno de Rutilio Escandón, que a la vez se cuida de perder electores: La paz de ayer con los programas de hoy .

En el contraataque discursivo, Ramírez, quien fuera secretario de Gobierno con Manuel Velasco, ha decidido honrar la figura del obispo Samuel Ruiz. En plena campaña presentó un libro con sus propuestas en el museo consagrado a la memoria del célebre religioso. Y en actos de campaña ha dicho que seguirá los pasos del obispo de los pobres y que hará un gobierno caminante .