Con The Eras Tour, Swift vuelve a España después de 13 años, algo que, aseguró, no va a volver a ocurrir . Este regreso le permitió recorrer todos los álbumes de su carrera (Lover, Fearless, Red, Speak Now, Reputation, Folklore, Evermore, 1989, Midnights y The Tortured Poets Department) durante tres horas y 20 minutos.

Los swifties no bajaron el nivel en We Are Never Ever Getting Back Together, I Knew You Were Trouble y la versión de 10 minutos de All Too Well en la que han puesto todo su empeño en gritar Fuck the Patriarchy ( Al demonio el patriarcado ).

Aunque entre era y era transcurrieron varios minutos, el show no paró y en todo momento los bailarines hicieron las transiciones con gran presencia escénica. Con Speak now, Swift entonó Enchanted, y las pulseras que se repartieron al inicio del concierto se encendieron alternando el morado y rosa e iluminaron el estadio.

Una de las eras más vengativas de la indiscutible reina del pop es Reputation y para hacer honor a la mala reputación que la industria musical le ha posado sobre los hombros, Swift cantó ...Ready for It?, Delicate, Don't Blame Me y Look What You Made Me Do.

Tras su reciente álbum, The Tortured Poets Department, las secciones Folklore y Evermore se unieron y la artista mezcló canciones como Cardigan, Betty, August, Illicit Affairs o My Tears Ricochet con los muy bien recibidos Marjorie y Willow rodeada de un bosque de pinos con una cabaña en el centro.

No sabía si estos dos discos podría tocarlos en directo. Los escribí uno detrás del otro cuando comenzaba la pandemia y no sabíamos qué nos depararía el futuro , reconoció emocionada, sentada al piano, que también apareció mágicamente.

La era 1989, caracterizada por el azul, trajo Blank Space, Shake It Off, Wildest Dreams y Bad Blood, seguidas de The Tortured Poets Department, con But Daddy I Love Him. En la última sección, los vestidos de lentejuelas azules cobraron más sentido que nunca. Con Midnights y Karma despidió la primera fecha en Madrid.