▲ Portada del reciente epé del ex baterista de la legendaria banda The Beatles

El baterista de The Beatles, Ringo Starr, y su agrupación All Starr Band regresan a México para presentarse los días 5 y 6 de junio en el Auditorio Nacional, para dar a conocer sus más sonados éxitos y su reciente epé, Crooked Boy, publicado el 20 de abril como edición limitada, ya está disponible en plataformas digitales. Además, los fanáticos pueden apartar el vinilo negro y el cedé, que se lanzarán mañana.

El músico anunció su regreso a la Ciudad de México luego de más de cinco años desde su última visita y una anterior cancelación debido al covid-19.

Desde sus inicios con The Beatles hasta su exitosa carrera como solista, Ringo Starr ha dejado una huella imborrable en la historia de la música y además, sigue activo, no sólo a través de sus giras, sino también con lanzamientos, como su vigésimo álbum, What’s My Name, y varios epés.