Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2024, p. 8

Madrid. El escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky, quien publica su nuevo libro, La voz del maestro (Siruela), pidió que no se le pregunte por la saga de películas de Dune, de Denis Villenueve, porque no se mete en obra ajena , recordando su proyecto fallido de rodaje inspirado en los libros de Frank Herbert.

A mediados de 1965, Jodorowsky comenzó un proyecto para llevar a la gran pantalla Dune, que incluía la participación de personalidades como Dalí u Orson Welles en los papeles principales. Tras cinco años, no pudo llevarse a cabo debido a la falta de presupuesto para poner en pie lo planificado.

No se pudo hacer, pero marcó a mucha gente , explicó ayer durante su visita a Madrid –a sus 95 años y tras nueve de ausencia de la capital española– en la que también aprovechó para presentar su nuevo documental Psicomagia: un arte para sanar durante dos días ante 2 mil personas en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío.

En cualquier caso, Jodorowsky afirmó que no verá las nuevas versiones rodadas por Villenueve estos años recientes, con Zendaya y Timothée Chalamet como protagonistas, porque no va a estar “ni en lucha con nadie ni dando méritos a nadie. Me han llamado muchas veces para opinar, déjenme tranquilo y yo dejaré en paz a Dune. No tengo nada que ver con esa historia, también podría haber destrozado la obra”, reiteró.

Incluso afirmó que desconoce a David Lynch –el director responsable de una primera versión cinematográfica en 1984– y que no va a entrar en competencia con ningún otro cineasta. Lo ignoro simplemente , añadió. Defendió su proyecto cinematográfico, que no tiene nada que ver con el cine.