▲ Mi vida está llena de retos y no me intimida enfrentarlos. Quiero traerle a México una medalla de París , dice la paratleta, quien asistirá a su segunda justa veraniega. Foto COPAME

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2024, p. a10

Una y otra vez, la vida se ha encargado de golpear a Brenda Osnaya.

Primero, a los 17 años, justo antes de encarar una competencia de patinaje de velocidad, un accidente automovilístico a 140 kilómetros por hora le arrebató la movilidad de sus piernas. En 2020, la pandemia la dejó huérfana de madre y cerró el ciclo de actos desafortunados con una fuerte lesión que amenazó su asistencia a los Juegos Paralímpicos en Tokio.

Mi vida no ha sido sencilla, pero estoy viva, aprendí a ser resiliente, a aceptar que hay cosas que no puedes controlar. Tomé la adversidad como una oportunidad para desarrollar habilidades que no sabía que tenía. Era continuar o perder los valores de lucha y disciplina que mi padre me enseñó , comparte a La Jornada la paratriatleta, quien formará parte de la delegación que competirá en París 2024.

Entre la discriminación y los aplausos

Con sus sueños y vida trastocados, la deportista levantó la cara y enfrentó una realidad en la que ha recibido tanto discriminación como aplausos.

Si sigo aquí es porque mi misión es trascender a pesar de todas las piedras en el camino. Hay días buenos y también malos, pero para eso me rodeo de gente que me suma, que todo el tiempo me dice que yo puedo. Nunca miro atrás.

De moverse entre 50 y 60 kilómetros por hora en los patines, Osnaya ahora se desplaza en una silla de ruedas con costo de 450 mil pesos.

Mi vida dio un giro de 180 grados; ya no soy la Brenda que soñaba con ser campeona mundial de patinaje, ahora soy la que desea traerle a México una medalla de París.

En apenas cuatro años en el alto rendimiento, la seleccionada puede presumir medallas mundiales y un sexto lugar en el ranking que es el fruto de ocho horas de entrenamiento diario.