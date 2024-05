Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2024, p. 5

Me gusta escribir y para mí la escritura no tiene géneros , asegura José Agustín Solórzano (Valle de Santiago, Guanajuato, 1987), cuya novela Taller de literatura (Fondo de Cultura Económica, 2023) se inscribe en el género negro. Los libreros serán los que tienen la última palabra en cuanto a en qué lugar colocan tu libro. Es un tema más comercial que de literatura , acota. En su caso, primero está la idea, no a qué género pertenece.

La idea detrás de Taller de literatura, obra ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2022, y su personaje principal, un periodista de nota roja, se remonta a 2017. Adquirió forma después en un taller de literatura que dimos unos amigos y colegas escritores en Morelia, donde Solórzano radica desde hace 18 años. Cada quien propuso escribir una novela.

A partir de las pocas páginas ya redactadas, surgieron nuevos personajes, también la idea de que tenía que ser una novela policiaca con tintes de humor negro. La literatura se volvió un tema en sí junto con los de la delincuencia organizada, la desaparición y el feminicidio. El resultado fue una novela directa, cruda, con la intención de dejar al descubierto muchos de los vicios y lo terrible que puede ser la realidad cultural y política de nuestro país , expresa Solórzano a La Jornada.

Los escritores como personajes, así como la violencia, han sido recurrentes en sus novelas anteriores Rompecabezas (2015) y Ciudad en blanco (2019), aunque no en su poesía. Con la violencia busca evidenciar esta parte oscura que tiene el ser humano , además de mostrar que mueve muchos hilos, mucha energía en cuanto a lo que hacemos o no hacemos como humanos .

Taller de literatura es ficción, pero bien podría no serlo . No se basa en una historia verdadera y los personajes no existen, pero sí es real todo lo que contextualiza eso: el crimen organizado, el descuido en las instituciones y en los medios . El autor reconoce que hay personas, como el personaje de Aquiles al que le dicen Gokú, crecidas en los barrios, cuya única alternativa está en el crimen y la violencia .