Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2024, p. 5

La instalación temporal Arboleda sonora, de Maribel Portela, que se exhibe en el jardín escultórico del Museo de Arte Moderno (MAM), forma parte de un programa cuyo objetivo es invitar a artistas a crear obras efímeras de sitio específico, en lo que actualmente se considera una sexta sala del recinto.

Montada en un camino poco utilizado, ubicado antes de entrar al edificio principal del MAM, Arboleda sonora es una pieza que la artista hizo ex profeso para el lugar. Consta de pequeñas esculturas –ninguna se repite– hechas en bronce, mármol negro, cristal y ónix blanco, engarzadas con alambres. Estas 45 lianas cuelgan de los árboles. La intención es que las personas interactúen con las piezas, muchas de las cuales llevan sonido en forma de uno o varios cascabeles e, incluso, campanas. Es una invitación, también, a que los visitantes recorran el jardín que cuenta una gran cantidad de obras.

–¿En qué momento te encuentras de tu producción?

–Soy como chapulín, en el buen sentido de la palabra. Suelo decir que mi taller es como un laboratorio; siempre me ha gustado experimentar distintas maneras de hacer y producir. Todo el tiempo estoy buscando materiales.

En la actualidad, me interesa mucho reciclar. Es algo que he hecho a lo largo de los años; es decir, reutilizar obras que ya se expusieron. Vengo de una cultura de no desperdicio, de no dejar comida en el plato, de usar la ropa de los hermanos mayores. Hay que aplicar esta forma de pensar en la vida porque estamos acabando con el planeta.

La obra de Portela experimenta una vuelta a la cerámica. Hace 16 años la artista hizo una exposición muy grande, Jardín onírico, con más de 140 piezas, en la planta baja del Antiguo Palacio del Arzobispado. Fue un proyecto de seis años. Más o menos a la mitad de ese periodo Portela perdió más de 30 obras.

Las tenía montadas sin estructura y un día vino un viento y se cayeron como efecto dominó: una se llevó a otra y a otra y a otra. Quedaron muy dañadas, sólo pude rehacer dos o tres pares. Fue un proyecto emocionalmente muy desgastante, por todo lo que implicó , dijo en aquel momento (La Jornada, 16/2/09).

Jardín onírico no pudo viajar porque es excesivamente caro mover tantas piezas, y luego de cerámica. A partir de eso empecé a buscar otros materiales, por ejemplo, el papel. Actualmente, estoy en el proceso de realizar unas piezas totalmente distintas en cerámica. Cuando no puedo trabajar con el barro, porque es un proceso en sí, regreso al dibujo y a trabajar en el papel .

Relación de los humanos con el cosmos

A finales de noviembre Portela participó en la colectiva Osmosis, con Valerie Campos y Perla Krauze, en la Galería Wexler, en Nueva York. La exhibición se presenta ahora en su sede en Filadelfia. Para esta muestra Portela hizo 12 piezas de PVC en lámina, algunas montadas en madera y metal.

Al respecto, la artista explica: Siempre he intentado explorar la relación de los seres humanos con el cosmos . De acuerdo con la galería, Portela es impulsada por el vínculo expresado por medio de miedos y epifanías, pasiones y odios, creación y destrucción, sueños de la imaginación y la solidez de la realidad. Sus esculturas orgánicas transforman los organismos naturales en algo más misterioso .

Arboleda sonora permanecerá hasta junio en el Museo de Arte Moderno (Paseo de la Reforma y Gandhi, primera sección del Bosque de Chapultepec).