Tras el éxito de Painani I, al cual han seguido otros proyectos de nanosatélites, consideró que el país tiene pericia suficiente para crear estos artefactos, pero “nos hace falta articularnos mejor, potenciar los grupos de investigación de manera horizontal y, en particular, desarrollar infraestructura de lanzamiento.

Hablamos de una plataforma desarrollada con tecnología propia con el fin de facilitar la colocación de estos dispositivos en el espacio desde territorio nacional , destacó.

Méndez Méndez, también presente en la videollamada, se pronunció por mantener un esfuerzo sostenido en el rubro de satélites aeroespaciales, que incluya un plan de desarrollo con metas a corto, mediano y largo plazos, que garantice la continuidad y permita cumplir objetivos.

A veces damos un paso para adelante y luego uno y hasta dos para atrás , señaló.

Ambos científicos coinciden en que construir tecnología espacial, como los nanosatélites, forma parte de la infraestructura de un país, si no contamos con ella, es como no tener el control de nuestras carreteras o puertos. Poseer nuestros propios equipos nos da independencia .

Méndez Méndez, quien cada año imparte un taller de ciencia para jóvenes en el Cisese, advierte que hay muchas personas interesadas en la investigación, pero a veces la familia o el entorno las desaniman para seguir este camino.

Para mí, es fundamental fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes, pero eso no quiere decir ir y convencer a cualquier persona de estudiar ciencia, pero sí hay muchos talentos que debemos identificar e impulsar , añadió.

Villarreal Reyes consideró que involucrar a los jóvenes interesados en el desarrollo de tecnología espacial puede contribuir a retomar el impulso perdido tras la pandemia.

Los científicos plantearon invertir en el futuro del país y eso significa apostar a la educación y el desarrollo de la ciencia nacional. Insistieron en que las futuras autoridades del país no deben desatender a la ciencia.